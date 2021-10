LECCE-PERUGIA | ARBITRA GIUA DI OLBIA, AL VAR PATERNA DI TERAMO

Perugia, 20 ottobre 2021 – Sarà Antonio Giua della sezione di Olbia a dirigere Lecce-Perugia , gara valida per la 9 ^ giornata di Campionato Lega Serie BKT, in programma sabato 123 ottobre alle ore 14 presso lo stadio “Via del Mare”.

A coadiuvarlo gli assistenti Valerio Vecchi di Lamezia Terme e Claudio Gualtieri di Asti. Quarto ufficiale sarà Fabio Rosario Luongo della sezione di Napoli. Al Var Daniele Paterna di Teramo, AVAR Oreste Muto di Torre Annunziata.

2 i precedenti con i biancorossi entrambi nella stagione 2018/2019 (vittoria in casa contro la Cremonese e sconfitta sempre in casa contro il Brescia). Quest’anno 1 direzione in Serie A e 2 in B.