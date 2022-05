LA STAGIONE 2022/2023 PARTIRÀ DA PIEVE DI CADORE

Perugia, 31 maggio 2022 – Dopo la pausa estiva, la stagione 2022/2023 dei Grifoni inizierà lunedì 4 luglio quando la prima squadra si ritroverà presso il centro sportivo biancorosso per effettuare le consuete visite mediche e i primi allenamenti.

Il ritiro estivo preseason si svolgerà nella località di Pieve di Cadore, comune di circa 4000 abitanti in provincia di Belluno, dal 9 al 23 luglio. La squadra alloggerà nell’accogliente struttura alberghiera “Al Pelmo” situata al centro del comprensorio Cortina, Misurina, Sappada, Belluno e a soli 300 metri dal centro storico del paese.

Il programma delle amichevoli verrà comunicato nei nostri canali ufficiali non appena saranno definite.

Le sedute di allenamento si svolgeranno presso il campo sportivo distante 5 minuti dall’hotel.

AC Perugia Calcio, in collaborazione con il Comune di Pieve di Cadore, nella persona del sindaco Giuseppe Casagrande, ha predisposto delle convenzioni speciali con le strutture ricettive della località bellunese per tutti i tifosi e le famiglie che verranno al seguito del Grifo ma anche per chi volesse trascorrere alcuni giornate immerso nei bellissimi paesaggi del Cadore.

Per ulteriori informazioni contattare la North Wind Travel, agenzia scelta dalla pro-loco del luogo per l’organizzazione.

“Siamo onorati di poter ospitare il Perugia Calcio – spiega Plinio Bridda, vice sindaco di Pieve di Cadore – per far conoscere il nostro meraviglioso territorio a tutti i tifosi biancorossi che verranno a farci visita. Il Cadore è una delle mete turistiche più rinomate della zona con attrazioni e scorci panoramici mozzafiato unito a ricchezze artistiche, storiche e letterarie. Tra l’altro in quel periodo nel nostro comprensorio ci saranno anche altre squadre. Noi siamo qui pronti ad accogliervi”.

Per tutte le informazioni:

https://www.comune.pievedicadore.bl.it/myportal/C_G642/home

https://www.dolomiti.org/it/cadore

https://www.northwindtravel.net

BROCHURE tra natura e cultura