ACADEMY | DUE SOCIETÀ IN VISITA AL CENTRO SPORTIVO E RESOCONTO TORNEO “EVANGELISTI”

Perugia, 3 giugno 2022 – Prosegue a pieno ritmo l’attività Academy. Sabato 4 giugno, due società affiliate, la FC Universal di Napoli e la Fulgur Tuscania di Viterbo, nell’ambito della collaborazione con la società biancorossa, saranno ospiti a Perugia per svolgere alcuni allenamenti congiunti riservati alle categoria “esordienti” in una specie di triangolare con i pari età della scuola calcio biancorossa. Gli allenamenti congiunti, che avranno inizio alle ore 15, prevedono subito l’incontro fra le due società affiliate, a seguire l’incrocio con il Perugia. Le mini partite si giocheranno 9 vs 9 in due tempi da 20 minuti ciascuno.