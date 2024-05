Il Torneo della Pace va alla Ternana. I biancorossi chiudono al 2° posto. Merico premiato come capocannoniere del torneo

Santa Maria degli Angeli, mercoledì 22 maggio 2024 – ore 17 – Stadio Migaghelli – Finale “Torneo della Pace”

TERNANA: Culi, Rivelli, Rota, Biancafarina, Bottausci, Angher (34’ st Salvatore), Dezio (24’ st Di Gaetani), Coltorti, Onesti, Giacalone (24’ st Di Curzio), Bruti. A disp.: Delibra, Rossi, Caccavale,Mancini. All.: Marco Savini

PERUGIA: Vinti, Cingolani (1’ st Fiorentini), Peruzzi, Cesarini, Brunori (25’ st D’Ovidio), Dottori, Ciani, Perugini, Agnissan (19’ st Bartolini) Bevanati (30’ st Pepe), Vanni (1’ st Cantalino). A disp. Galletti, Condac. All.: Pierpaolo Anelli

ARBITRO: Vitali di Perugia (Mariani di Perugia e Baroni di Foligno)

RETI: 5’ pt Coltorti

NOTE: espulso al 43’ st Perugini (P)

Santa Maria degli Angeli – Sconfitta per 1-0 in finale al “Torneo della Pace” per i ragazzi dell’Under 16 Perugia contro la Ternana.

La rete che poi deciderà l’incontro porta la firma di Coltorti dopo soli cinque minuti di gioco. Il Perugia dopo lo svantaggio crea varie azioni pericolose che vengono sventate dalla difesa rossoverde. Nella ripresa ancora biancorossi all’attacco che creano altre occasioni da gol senza però concretizzare. Nel finale rosso a Perugini e Perugia in dieci. I ragazzi di mister Anelli escono comunque tra gli applausi.

Premio “best player” del torneo a Damian Dokanovic del Vojvodina Novi Sad, miglior portiere Daniel Culi della Ternana mentre il titolo di capocannoniere è andato a Francesco Maria Merico del Perugia.

I protagonisti della giornata sono stati premiati dal padrone di casa Luigi Repace che ha ringraziato “i ragazzi e tutti gli staff per aver partecipato a questa importante iniziativa che porta avanti il messaggio di pace, rispetto e amicizia che si celebra in Umbria da diversi anni. Una menzione particolare per la Lega Nazionale Dilettanti, le istituzioni locali e tutte le società sportive che hanno dato un prezioso contributo per la riuscita di questa nona edizione”.

Anche il Presidente LND Giancarlo Abete si è unito al messaggio di gratitudine: “Faccio i miei complimenti a tutte le formazioni che hanno partecipato con entusiasmo a questa importante manifestazione sportiva di calcio giovanile internazionale. La Lega Nazionale Dilettanti investe sui giovani perché sono il nostro futuro e rappresentano la base di tutto il movimento di calcio dilettantistico”.