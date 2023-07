Perugia, 19 luglio 2023 – Prosegue il lavoro del gruppo biancorosso al centro sportivo “Paolo Rossi”.

Mattinata di lavoro iniziata in palestra con prevenzione e circuito di forza per poi proseguire sul campo con esercitazioni tattiche, giochi di posizione e partitella finale a chiudere. Per i portieri lavoro di forza funzionale in campo e a seguire esercitazioni con la squadra.

Per giovedì è in programma una doppia seduta, ore 10 e ore 18.