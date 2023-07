Perugia, 22 luglio 2023 – È terminata un’altra giornata al centro sportivo “Paolo Rossi”. Una giornata caratterizzata dal gran caldo e dalla doppia seduta svolta dal gruppo biancorosso.

Mattinata incentrata su lavoro atletico svolto principalmente al percorso verde che circonda il centro sportivo (video qui sotto). Per i portieri attivazione in palestra propedeutica al lavoro di forza agli arti inferiori.

Pomeriggio con attivazione, riscaldamento tecnico e a seguire squadra divisa in due: gli attaccanti hanno lavorato su movimenti offensivi mentre per i difensori esercitazioni sulla linea difensiva. Per finire partita 7 vs 5 e partitella a campo ridotto. Per i portieri invece riscaldamento tecnico con adattamento a terra e a seguire lavoro con la squadra.

Per domenica 23 luglio è in programma un’unica seduta, inizio ore 10.