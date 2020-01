Grifo School Days: l’amore per il Grifo nasce da piccolissimi

Se il buongiorno si vede dal mattino anche la seconda edizione dei Grifo School Days sarà meravigliosa. Nella mattina di oggi gli studenti delle classi quinte dell’Istituto Comprensivo Perugia 1, scuola primaria G. Sabatini di Colle Umberto, sono stati i primi ad avere l’opportunità di visitare le strutture dove gioca e si allena la squadra della loro città. Dopo aver ripassato la storia biancorossa presso il Museo A.C. Perugia, dove le classi sono state accolte da una rappresentanza della società, i piccoli tifosi hanno vestito i panni dei giornalisti. A rispondere alle loro tante domande c’erano i calciatori Gian Luca Di Chiara e il difensore della prima squadra femminile Ilenia Serluca. Tifare però non è semplice come sembra. Fra le tante cose da fare ci sono, per esempio, organizzare trasferte e coreografie dei tifosi. Per questo è fondamentale la figura dello Slo, Massimiliano Rossi, il quale ha illustrato il lavoro dietro le quinte che è necessario per la buona riuscita di ogni evento. Come ogni partita giocata sul rettangolo verde, anche il Grifo School Day ha avuto un intervallo durante il quale i giovani tifosi hanno mangiato la merenda offerta dallo sponsor Emisfero.

Di tempo per riposare ce n’è stato poco. La ripresa del tour è iniziata con la visita allo spogliatoio della prima squadra e l’ingresso nel teatro dei sogni: il Renato Curi. Per arrivare preparati alle partite, però, prima bisogna allenarsi bene in settimana. Per questo la tappa successiva ha avuto come protagonisti i campi del centro sportivo biancorosso dove il responsabile del settore giovanile Giovanni Guerri ha dato il benvenuto ai ragazzi e ha ricordato che la formazione e la crescita calcistica di un ragazzo passano anche da una buona educazione scolastica.

C’è stato tempo anche per una sorpresa finale. Mentre gli alunni stavano ritirando l’album delle figurine dell’A.C. Perugia e la borraccia offerti da Emisfero, mister Serse Cosmi ci ha tenuto a salutare i ragazzi e per l’occasione ha firmato autografi e scattato selfie.

Una giornata indimenticabile per i ragazzi che mentre si avviavano verso pullman intonavano un solo coro: “Forza Grifo!”.