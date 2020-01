Chievo-Perugia, info biglietti

Il settore Ospiti è la Curva Sud Superiore.

Il prezzo del biglietto è di € 15 per gli interi.

Sono previste riduzioni per donne, over 60 ed under 26, per i quali il prezzo del tagliando sarà di € 10.

I ragazzi Under 14 avranno diritto ad un biglietto omaggio, ritirabile nei punti vendita, abbinato all’acquisto di un tagliando intero.

Di seguito le modalità di vendita:

Biglietti disponibili presso i punti vendita Ticketone distribuiti sul territorio nazionale ed online a questo link:

L’acquisto dei tagliandi per il settore ospiti non necessita della tessera del tifoso.

La vendita terminerà alle ore 19 di venerdì 17 gennaio.

Le ricevitorie autorizzate:

• Soprano Pietro, Viale San Sisto 38/LM, Perugia

• Terradura Danilo, Via Umbria 61/B, Perugia

• La Dea Bendata, Viale San Sisto 38, Perugia

• Piccadilly Box Office, centro comm.le Collestrada, via della Valtiera 181, Perugia

• Tabaccheria 18, Via Mario Angeloni 40, Perugia

• Formica Maurizio Via, Ulisse Rocchi 50, Perugia

• Moretti Curzio, Via Patrono d’Italia, Assisi

• Battistini Paolo, Via Dei Molini 1, Magione

• Tabaccheria Sebastiani, Viale della Rimembranza 9/11, Gubbio

• La Tabaccheria, Via Leonardo Da Vinci, 87, Gubbio