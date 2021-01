Grifo Delivery, la sorpresa di Minesso a Michele

Due battute al volo sull’andamento della squadra e l’immancabile foto di rito che rimarrà nell’album dei ricordi di Michele, che di professione è barista in un locale di Bastia Umbra.

“Cerco sempre di accaparrarmi la maglia di chi segna nelle domeniche precedenti – dice emozionato, mostrando anche una foto con le maglie di Melchiorri e Sgarbi. Non sapevo che fosse disponibile anche quella “sudata” della gara stessa ma per me ha il medesimo valore. Una maglia è per me e un’altra per un mio amico. Sono contento di questa sorpresa, quest’anno mi piace lo spirito che si è creato fra i ragazzi, c’è rispetto per la maglia e speriamo di tornare presto al Curi che mi manca molto”.

Ad accompagnare Minesso erano presenti anche lo Slo, ufficio marketing e ufficio stampa.

Per info sul servizio Grifo Delivery: https://bit.ly/38XyjT9