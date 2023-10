GIUDICE SPORTIVO | TRE TURNI AD ADAMONIS

Perugia, 3 ottobre 2023 – Il Giudice sportivo, in merito alla gara di Campionato Lega Pro Perugia–Sestri Levante, ha inflitto tre turni di squalifica al portiere Marius Adamonis “per avere, al 43° minuto del secondo tempo:

1. tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, dopo aver subito un fallo, a gioco fermo, reagiva colpendolo con due piedi sul fianco destro facendolo cadere a terra, senza conseguenze;

2. tenuto una condotta non corretta in quanto, prima di abbondonare il terreno di gioco, protestava e spintonava un avversario, il quale lo stava invitando ad abbandonare il terreno di gioco.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che il gioco era fermo e, dall’altra, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario”.

Pertanto il giocatore salterà le prossime partite di campionato contro Fermana, Torres e Juventus Next Gen.