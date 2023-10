COPPA ITALIA, MONTEROSI-PERUGIA | INFO BIGLIETTI

Perugia, 3 ottobre 2023 – È attiva la fase di prevendita per la partita Monterosi-Perugia, in programma giovedì 5 ottobre alle ore 16:15 presso stadio “G.Bonolis” di Teramo e valida per il primo turno di Coppa Italia Lega Pro 2023/2024.

La vendita dei tagliandi per il settore ospiti CURVA SUD sarà ONLINE sul sito CiaoTickets.

Prezzo 10€ + 1,50 di prevendita.

Chiusura vendite per il settore ospite mercoledì 4 ottobre ore 19.

Il giorno della gara NON SARA’ POSSIBILE ACQUISTARE biglietti per il SETTORE OSPITI

Per acquisire il biglietto clicca qui.