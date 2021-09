Perugia, 28 settembre 2021 – Il Giudice sportivo, in merito alla gara di Campionato Serie B Perugia-Alessandria , ha inflitto un turno di squalifica al preparatore dei portieri Massimo Gazzoli “per aver, al termine della gara, sul terreno di giuoco, spinto un calciatore della squadra avversaria”.

Pertanto il collaboratore di Alvini non potrà sedere in panchina nella prossima gara in programma domenica 3 ottobre contro il Benevento.