ALTRA RICONFERMA: SILVIA CIFERRI!

Perugia, 28 settembre 2021 – L’ AC Perugia Calcio Femminile comunica che Silvia Ciferri è stata riconfermata all’interno della rosa della prima squadra per la stagione sportiva 2021-2022.

Cresciuta nel Perugia Calcio, difensore classe 2004, Silvia vanta nel suo palmares la vittoria dello scudetto Juniores 2018-19.

“Da questa stagione mi aspetto un campionato impegnativo – ha riferito la calciatrice – in un girone di alto livello, dove andremo ad incontrare squadre ben attrezzate. Come squadra lavoreremo per cercare di raggiungere il miglior risultato possibile. Essendo una delle più piccole della rosa, a livello personale sarà soprattutto un percorso di crescita importante perché mi aiuterà a capire fino a dove posso arrivare e quali saranno gli aspetti sotto cui dovrò lavorare“.