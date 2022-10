Perugia, 25 ottobre 2022 – Il Giudice sportivo, in merito alla gara di Campionato Serie B Reggina-Perugia, ha inflitto un turno di squalifica a Simone Santoro, per “doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario“.

Pertanto il giocatore salterà la prossima partita di campionato in programma domenica 30 ottobre contro il Cittadella.