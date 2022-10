FEMMINILE, 2^ GIORNATA COPPA ECCELLENZA | VITTORIA 4-1 IN CASA DEL GUALDO CALCIO WOMEN

Perugia, 24 ottobre 2022 – Nella seconda giornata di Coppa Italia Eccellenza le ragazze di mister Grilli vincono in trasferta 4-1 sul campo del Gualdo Calcio Women portandosi a quota 6 punti nel girone e ipotecando il passaggio del turno.

Partita sempre in controllo delle biancorosse che passano in vantaggio dopo otto minuti grazie alla conclusione al volo della Gwiazdowska che sfrutta la discesa di Paolini e l’ottimo assist. Il raddoppio al 24’ pt con Pierotti che, sempre grazie all’assist di Paolini, di testa insacca la palla in rete. Potrebbe arrotondare il Perugia ma la mira è poco precisa.

Nella ripresa, al 13’ st, è il capitano Piselli a siglare la terza rete al termine di un’azione personale. Nel recupero c’è gloria anche per la Bartoccini che, a seguito di un ottimo lancio effettuato da Serluca, si ritrova sola davanti al portiere avversari e non sbaglia. Un minuto dopo arriva il gol della bandiera del Gualdo con Mischianti che approfitta di un errore della difesa.

Ultima gara del girone domenica 6 novembre in casa contro il Santa Sabina fermo a quota zero punti. Domenica 30 ottobre si riposa visto l’impegno della Rappresentativa regionale umbra.

Questa la formazione scesa in campo a Gualdo:

Antonelli, Serluca, Ciferri, Gigli (Franciosa), Bovini, Bortolato, Piselli, Paolini (Gigliarelli), Pierotti (Bartoccini), Annibaldi (Viola), Gwiazdowska (Cappelletti). A disp.: Cerasa, Carocci, Temperini, Tomassoli. All. Grilli

Anche le ragazze dell’Under 17 guidate da Salvatore Cannito tornano da Latina con una vittoria per 3-2 nella seconda giornata del rispettivo campionato nazionale. Palmerini e Maselli rimontano lo svantaggio iniziale, il pareggio locale sembra chiudere la gara ma ci pensa Venturini a portare tre punti in casa biancorossa. Prossimo impegno in casa contro le ragazze della Women Gualdo Calcio.

Gloria anche per l’Under 15 di Matteo Conti che riscatta la sconfitta nella prima giornata, contro i pari età della Roma, vincendo 15-0 contro la Vis Alatri. Prossimo impegno in casa della Women Latina Calcio 1932.