FEMMINILE | RESOCONTO GARE SETTORE GIOVANILE

Perugia, 19 aprile 2023 – Buone prestazioni con tanto di risultati positivi per le ragazze del settore giovanile biancorosso nelle gare che si sono svolte nello scorso weekend.

L’Under 17 di mister Cannito è riuscita ad ottenere un importante pareggio sul difficile campo del Monterotondo con un pirotecnico 3-3 che ha dimostrato tutto il valore delle avversarie, concorrenti dirette per l’accesso alla fase finale della Coppa Lazio.

Vincente e convincente la prestazione dell’Under 15 che ha ottenuto un successo di misura per 1-0 contro la Ducato Spoleto che fino all’ultimo istante ha tenuto testa alle biancorosse che con questa vittoria rimangono in testa alla classifica del proprio girone in solitudine e si preparano alla prossima trasferta di venerdì in casa del Gualdo Women. L’obiettivo è il passaggio del turno alla fase finale della Coppa Lazio.

Chiudiamo con l’importante e prestigiosa affermazione nel torneo “Danone Cup” per le ragazze Under 12 del Grifo che hanno ottenuto il passaggio alla fase successiva prevalendo sulle altrettanto bare ragazze del Gualdo Women e della Ternana Calcio classificatesi rispettivamente seconde e terze. Ora si attende il sorteggio con le formazioni che sono arrivate prime negli altri raggruppamenti regionali .

Sul fronte prima squadra femminile prosegue la preparazione della Rappresentativa Regionale, con a capo Valentina Roscini, in vista del prossimo Torneo delle Regioni, in programma dal 21 al 27 aprile in Piemonte e Valle d’Aosta. Sono dodici, su venti, le ragazze biancorosse convocate per la manifestazione.