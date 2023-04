CULTURA E SPORT | IN COLLABORAZIONE CON GRAN TOUR LA VISITA AL MUSEO BIANCOROSSO

A Perugia un’originale visita guidata dal Santa Giuliana allo stadio Renato Curi

ripercorrendo la storia culturale e sportiva del capoluogo umbro

organizzata in sinergia da Gran Tour Perugia, A.C. Perugia

e museo A.C. Perugia Calcio

Perugia, 19 aprile 2023 – Partecipanti d’eccezione per la visita guidata promossa nel capoluogo umbro da Gran Tour Perugia, nell’ambito del progetto “Educational”, in sinergia con l’A.C. Perugia e il museo A.C. Perugia Calcio nella mattina di martedì 18 aprile.

Partendo dal Santa Giuliana gli studenti delle classi terze, sezioni H e G, della scuola secondaria di primo grado San Paolo, tra aneddoti e nozioni di cultura, sono arrivati, tra trekking urbano e un piccolo viaggio in minimetrò, fino allo stadio Renato Curi dove, dopo aver ammirato e toccato con mano il campo della squadra biancorossa, hanno potuto poi visitare il museo A.C. Perugia Calcio.

A fare da Ciceroni sono stati Carlo Giulietti (membro commissione esperti storia dell’A.C. Perugia calcio) e Valentino Fronduti (responsabile marketing) che hanno guidato i ragazzi in un viaggio nei 118 anni di storia del gioco del calcio del capoluogo umbro, fatto di passioni, gioie, dolori, momenti di aggregazione e partecipazione costante con il club.

A conclusione della visita, la società ha invitato gli studenti ad assistere al match casalingo al Curi tra Perugia e Cosenza di sabato 22 aprile.

Un’originale mattina, molto apprezzata dai ragazzi, e di grande soddisfazione per gli organizzatori che sono riusciti nell’intento di catalizzare l’attenzione dei giovani ospiti sulla storia del capoluogo umbro passando per un connubio di cultura e sport. L’auspicio per tutti è ora quello di proseguire questa preziosa collaborazione anche in futuro.