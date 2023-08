Femminile | Composizione gironi di Serie C – Perugia inserito nel girone B

Perugia, 11 agosto 2023 – La Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Calcio Femminile ha ufficializzato la composizione dei gironi per il prossimo campionato di Serie C 2023/2024.

Sono tre i gironi, ognuno composto da 16 squadre. Il Perugia Women è stato inserito nel Girone B insieme a Meran Women, Sudtirol, Trento, Triestina, Villorba Calcio, Condor Treviso, Venezia FC, Venezia Calcio 1985, Padova, Vicenza, Accademia Spal, Riccione, Jesina, L’Aquila 1927 e Chieti.

Ricordiamo che il campionato inizierà il 10 settembre mentre la Coppa Italia il 3 dicembre.

Verranno promosse al prossimo campionato di Serie B le prime classificate dei tre gironi. Retrocederanno, invece, in Eccellenza dodici squadre, ovvero quattro per ciascun girone.

Le formazioni classificate agli ultimi due posti retrocederanno direttamente mentre per quelle piazzate all’11°, 12°, 13° e 14° posto effettueranno un play-out per decretare le altre due formazioni. I quattro team si incontreranno in gara unica, se il distacco tra le due squadre sarà pari o superiore a 5 punti la gara non si disputerà e risulterà salva la meglio piazzata.