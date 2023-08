Con l’ultimo allenamento del mattino si chiude il ritiro a Pieve Santo Stefano. Domani amichevole con ACF FOLIGNO

Pieve Santo Stefano, 11 agosto 2023 – L’allenamento del mattino allo stadio “Capaccini” di Pieve Santo Stefano ha chiuso il ritiro 2023 del Perugia Calcio.

Una seduta diversa tra chi ha giocato ieri in amichevole, che ha svolto prevenzione e lavoro aerobico, e chi invece ha giocato pochi minuti o è rimasto in panchina. Per loro lavoro di forza in palestra, esercitazione per la trasformazione della forza e partita a campo ridotto. Stessa cosa per i portieri con aggiunta di potenziamento agli arti inferiori.

Nel pomeriggio il ritorno a Perugia con il ritrovo fissato per domani pomeriggio per la gara amichevole con la ACF Foligno in programma alle ore 17 presso il centro sportivo “Paolo Rossi”.

A chiusura del ritiro l’AC Perugia Calcio ringrazia la Polisportiva Sulpizia e in particolare il presidente Moreno Ghignoni per il supporto logistico, la cura dell’impianto sportivo e la relativa accoglienza. Non da meno la gentilezza e l’ospitalità di Luca Marchetti e del suo staff dell’Hotel Santo Stefano e ristorante “Il Portico”, quartiere generale di squadra e staff (foto in copertina). Una menzione particolare anche per l’amministrazione comunale di Pieve e tutta la sua comunità.

(mister Baldini con Moreno Ghignoni, presidente Polisportiva Sulpizia)