ESPORTS SERIE C | VINCE IL SORRENTO, IL PERUGIA si classifica al quarto posto MA OTTIENE IL PREMIO COME MIGLIOR PROGETTO esports

Termina la stagione del progetto eSports di Lega Pro che ha coinvolto oltre mille players

Il Sorrento Calcio 1945 eSports trionfa nelle fasi finali e conquista la eSerie C ’24: il campionato di calcio virtuale di Lega Pro, organizzato da WeArena Entertainment S.p.A., che per la prima volta si è giocato su EA SPORTS FC 24, con licenza ufficiale di Electronic Arts, coinvolgendo oltre 1000 players provenienti da tutta Italia.

L’edizione di quest’anno si è svolta all’interno del Centro Commerciale “La Grande Mela Shoppingland” di Verona, che per due fine settimana è diventato il quartier generale degli eSports targati Lega Pro.

Il nuovo format ha riscosso grande successo, registrando un elevato numero di presenze in loco e un significativo incremento di visualizzazioni e interazioni sui canali social tra post, stories e live dell’evento sul canale YouTube della Lega Pro e sul canale Twitch ufficiale di WeArena: +41k visualizzazioni dei reel e dei post (fasi dal vivo), 12k visualizzazioni su YouTube e senza considerare le quasi 115 mila persone attratte all’interno de “La Grande Mela” nelle 4 giornate tra fasi a gironi e finals che hanno potuto assistere alla competizione dal vivo.

I ragazzi del Perugia Calcio 𝐌𝐚𝐭𝐭𝐢𝐚 “𝐆𝐮𝐢𝐥𝐭𝐲𝐲” 𝐂𝐚𝐭𝐚𝐥𝐮𝐟𝐟𝐢, 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐨 “𝐋𝐚𝐫𝐬” 𝐂𝐚𝐠𝐧𝐚𝐳𝐳𝐨 𝐞 𝐋𝐨𝐫𝐞𝐧𝐳𝐨 “𝐕𝐢𝐯𝐞𝐧𝐝𝐢” 𝐂𝐚𝐠𝐧𝐚𝐳𝐳𝐨 𝐠𝐮𝐢𝐝𝐚𝐭𝐢 𝐝𝐚𝐥 𝐜𝐨𝐚𝐜𝐡 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬𝐜𝐨 𝐋𝐢𝐥𝐥𝐚𝐜𝐜𝐢 di Level X 55, dopo aver superato la Juve Stabia ai quarti di finale, sono stati sconfitti nelle semifinali alle quali erano arrivate anche Vicenza, Cesena e Sorrento, classificandosi al quarto posto nella competizione. Tanti i riconoscimenti riservati ai diversi player e club che si sono contraddistinti nella Stagione e nel torneo: premio College Life al miglior Progetto eSport va all’AC Perugia. Il premio Fair Play sponsorizzato da Cyberpool va al Potenza Calcio eSports. Papark è stato votato dai caster e dai giudici di gara come “MVP by Billy Tacos e Calavera” ed il Best Goal by My Pad dell’intero torneo è andato a Modelmieroo del team eSports Juve Stabia, con lo stesso club che si aggiudica anche il premio New Entry by Avelia. Alla Virtus Verona il premio Comunicazione by CMA Creative Management Association.

Gli eSports e la eSerie C rafforzano il legame tra territorio, club e tifosi, avvicinando i più giovani alla Serie C NOW che da sempre è prerogativa del Campionato che coinvolge 60 città e 18 regioni italiane. Temi molto cari, questi, al Presidente di Lega Pro, Matteo Marani, che ha detto: “Siamo felici che anche quest’ anno gli appassionati di eSports della Serie C abbiano potuto mostrare il loro valore impegnandosi in un campionato così avvincente. Gli eSports segnano un racconto che sta cambiando e inevitabilmente deve riguardare il futuro delle nuove generazioni alle quali guardiamo con responsabilità e attenzione. Complimenti al Sorrento Calcio eSports”.

Alle parole del presidente Marani si unisce Francesco Monastero, CEO di WeArena Entertainment: “Anche quest’anno raggiungiamo un altro traguardo del progetto eSports di Lega Pro con grande soddisfazione. In questi tre anni abbiamo proposto format sempre nuovi, coinvolgendo centinaia di player e avvicinando migliaia di spettatori non usuali che hanno potuto riscontrare il grande valore degli eSports non soltanto in chiave di intrattenimento, ma anche e soprattutto come grande leva di socialità”.