CESENA-PERUGIA | I NUMERI DELLA SFIDA

ll Perugia nell‘ultima giornata del campionato di Lega Pro Girone B 2023-2024 affronterà il Cesena di mister Domenico Toscano, gara in programma domenica 28 aprile all'”Orogel Stadium -Dino Manuzzi”. Calcio d’inizio alle ore 20 con diretta su Sky e Umbria Tv.

Sarà il signor Edoardo Manedo Mazzoni di Prato a dirigere la gara. A coadiuvarlo gli assistenti Domenico Castro di Livorno e Giovanni Pandolfo di Castelfranco Veneto. Quarto ufficiale sarà Alice Gagliardi di San Benedetto del Tronto.

Cesena laureatosi campione d’inverno nel girone B 2023/24. In questo raggruppamento, da quando la serie C è tornata su 3 gironi a 20 squadre ciascuno, ossia dal 2014/15 – 9 stagioni -, la statistica dice che chi si laurea campione d’inverno, va in serie B diretto in 7 casi, ossia il 77,8% dei casi (Spal 2015/16, Venezia 2016/17, Padova 2017/18, Pordenone 2018/19, Vicenza 2019/20 Modena 2021/22 – pari merito alla Reggiana al giro di boa – e Reggiana 2022/23). Cambio della guardia in 2 occasioni, nel 2014/15 con Ascoli primo al giro di boa e Teramo in B sul campo a fine torneo (poi promozione annullata dalla Giustizia sportiva agli abruzzesi e Ascoli ripescato in B) e 2020/21 con Padova primo a metà percorso e Perugia in B diretto a fine stagione.

Cesena viene dal pareggio contro la Torres (1-1) e nelle precedenti 15 gare ha ottenuto 14 vittorie e una sola sconfitta. In casa quest’anno non ha mai perso totalizzando 16 vittorie e 2 pareggi, con 44 reti fatte e 7 subìte. Bianconeri re dei gol con subentranti nel girone B (12), attacco-record con 78 reti segnate e difesa bunker con 19 subite.

Perugia fuori casa ha totalizzato sin qui 25 punti frutto di 7 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte. Nelle ultime 6 trasferte una sola vittoria, a Gubbio.

Perugia scatenato nel quarto d’ora finale del primo tempo (dal 31′ al 45′ inclusi recuperi) con 14 reti fatte (prima del girone insieme al Pescara). Mentre il Cesena ha segnato 33 delle 78 reti nell’ultima mezz’ora di gara.

Perugia che ha incassato 17 delle 33 reti a cavallo dei due tempi, 8 nell’ultimo quarto del primo e 9 nel primo quarto del secondo tempo.

Perugia che ha mantenuto la porta inviolata in 16 occasioni, Cesena in 23 circostanze.

Perugia che dalla prima giornata non ha mai occupato né il primo né il secondo posto mentre si è trovato per 8 volte al terzo posto e 18 volte quarta in classifica.

Nella classifica del girone di ritorno il Perugia è 4° con 33 punti mentre Cesena è primo con 47. Inoltre il Perugia, sempre nel girone di ritorno, dopo il Cesena è la squadra che ne ha vinte di più (10, insieme a Carrarese e Juventus Next Gen).

Miglior marcatore del Cesena è l’attaccante Cristian Shpendi, con 20 reti in 31 presenze mentre per i biancorossi Alessandro Seghetti con 8 centri in 34 presenze. Aggiungiamo anche che Fischnaller è il calciatore più decisivo del girone B con 17 punti portati alla squadra di mister Greco, pari a Guerra della Juventus Next Generation.