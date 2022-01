Perugia, 3 gennaio 2021 – Giornata intensa quella trascorsa al centro sportivo “Paolo Rossi” per il gruppo biancorosso.

Era in programma un doppio lavoro che la squadra ha iniziato questa mattina in palestra per poi continuare nel pomeriggio sul campo con esercitazioni tecnico-tattiche e partite a pressione.

Martedì 4 gennaio seduta mattutina con inizio ore 11.