CROTONE-PERUGIA | ARBITRA CAMPLONE DI PESCARA, AL VAR AYROLDI DI MOLFETTA

Perugia, 30 marzo 2022 – Sarà Giacomo Camplone della sezione di Pescara a dirigere Crotone-Perugia , gara valida per la 32 ^ giornata di Campionato Lega Serie BKT, in programma domenica 3 aprile alle ore 15:30 presso lo stadio “E. Scida”.

A coadiuvarlo gli assistenti Stefano Liberti di Pisa e Gabriele Nuzzi di Valdarno. Quarto ufficiale sarà Fabio Pirrotta della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto. Al Var Giovanni Ayroldi di Molfetta, AVAR Emanuele Prenna di Molfetta.

4 precedenti con lui (2 vittorie, 2 sconfitte, ultimo precedente Perugia-Reggina 0-2 del 28 ottobre 2021). Quest’anno 2 presenze in Serie A, 10 in Serie B e 1 in Coppa Italia.