COSENZA-PERUGIA | ARBITRA SACCHI DI MACERATA, AL VAR PEZZUTO DI LECCE

Perugia, 14 febbraio 2022 – Sarà Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata a dirigere Cosenza-Perugia , gara valida per la 23 ^ giornata di Campionato Lega Serie BKT, in programma martedì 15 febbraio alle ore 18:30 presso lo stadio “San Vito Gigi Marulla”.

A coadiuvarlo gli assistenti Michele Lombardi di Brescia e Stefano Liberti di Pisa. Il quarto ufficiale sarà Gianluca Grasso di Ariano Irpino, al VAR Ivano Pezzuto di Lecce e AVAR Fabrizio Lombardo di Cinisello Balsamo.

11 precedenti con lui (5 vittorie, 2 pareggi, 4 sconfitte, ultimo precedente Ascoli-Perugia 0-1 della Serie B 19/20). Quest’anno 7 presenze in Serie A, 1 in Serie B e 2 in Coppa Italia, 1 in Under 20 (Italia-Repubblica Ceca 1-2)