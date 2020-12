Perugia, 31 dicembre 2020 – AC Perugia Calcio informa che, prima della ripresa degli allenamenti, il gruppo squadra è stato sottoposto ad una serie di tamponi. Gli esami effettuati hanno evidenziato la positività di due calciatori, entrambi asintomatici, i quali non si sono riuniti ai compagni e sono stati posti in isolamento come da protocollo.