Buon 2021 | Gli auguri del Direttore Generale Comotto

Perugia, 30 dicembre 2020 – “A nome di tutta la società AC Perugia Calcio rivolgo un augurio speciale ai tifosi del Grifo che, nonostante un 2020 drammatico sotto tutti gli aspetti, non mancano mai nel testimoniarci la propria vicinanza, anche da casa. Senza di voi il Curi non è la stessa cosa e questa assenza ci penalizza ma presto torneremo ad abbracciarci ed emozionarci dal vivo per questi colori.