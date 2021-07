Chichizola è del Perugia

Il portiere ha firmato un contratto di un anno con diritto di opzione per un’ulteriore stagione.

Nato a San Justo, in Argentina, il 27 marzo 1990, ha collezionato 130 presenze in Serie B con la maglia dello Spezia e oltre 50 presenze con Cartagena, Las Palmas e Getafe fra Liga, Segunda Division, Copa del Rey ed Europa League. Ha anche vestito la maglia del River Plate in 31 occasioni.

Benvenuto al Perugia!