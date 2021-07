Buon compleanno museo!

Perugia, 7 luglio 2021 – 5 anni. Il nostro museo compie 5 anni . Un compleanno che non è solo un numero. Un anniversario che significa tanto, soprattutto in questo momento.

Passione, emozione, ricordi. Solo chi entra nel museo biancorosso può capire cosa significa essere tifoso del Grifo, gioire e piangere per questi colori. Ogni foto, ogni video, ogni cimelio fa rivivere quei momenti e quelle particolari situazioni. Non basta una visita veloce, c’è una storia da assaporare.

La storia centenaria della nostra società racchiusa in un luogo “sacro” e che speriamo di arricchire con nuovi traguardi e vittorie.

Chiudiamo con una frase del Presidente Santopadre nel giorno dell’inaugurazione:

“Questo museo mi legherà per sempre ad ognuno di voi. Grazie per l’amore che non mi avete mai fatto mancare. Perugia per sempre”.

Riproponiamo il video dell’inaugurazione del 7 luglio 2016