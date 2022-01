Per celebrare il patrono della città di Perugia abbiamo voluto mettere le “mani in pasta” ad alcuni giocatori biancorossi per realizzare il famoso dolce tipico di questa ricorrenza: il torcolo di San Costanzo. Vediamo come se la sono cavata Chichizola, Kouan, Sgarbi e Dell’Orco. Teatro della sfida: il forno Pioppi di Mantignana.