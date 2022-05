Perugia, 10 maggio 2022 – AC Perugia Calcio informa che a partire dalle ore 14 di martedì 10 maggio saranno messi in vendita i biglietti settore ospiti per la gara Brescia-Perugia, valida per il turno preliminare dei playoff in programma sabato 14 maggio ore 18 stadio “Rigamonti”.