BRESCIA-PERUGIA | ARBITRA FOURNEAU DI ROMA 1, AL VAR ABISSO DI PALERMO

Perugia, 11 maggio 2022 – Sarà Francesco Fourneau della sezione di Roma 1 a dirigere Brescia-Perugia , gara valida per il turno preliminare playoff Lega Serie BKT, in programma sabato 14 maggio alle ore 18 presso lo stadio “Rigamonti”.

A coadiuvarlo gli assistenti Ciro Carbone di Napoli e Luca Mondin di Treviso. Quarto ufficiale sarà Nicolò Marini della sezione di Trieste. Al Var Rosario Abisso di Palermo, AVAR Alberto Tegoni di Milano.

5 precedenti con lui (1 pareggio e 4 sconfitte). Quest’anno 18 gare di cui 11 in Serie A (ultima gara Venezia-Atalanta 1-3 del 23 aprile), 2 in Coppa Italia e 4 in B. Ha diretto anche 1 gara di qualificazione Under 20 Elite, Italia-Portogallo.