BRESCIA-PERUGIA | ARBITRA MIELE DI NOLA, AL VAR MAZZOLENI DI BERGAMO

Perugia, 28 febbraio 2022 – Sarà Gianpiero Miele della sezione di Nola a dirigere Brescia-Perugia , gara valida per la 27 ^ giornata di Campionato Lega Serie BKT, in programma martedì 1 marzo alle ore 18:30 presso lo stadio “Rigamonti”.

A coadiuvarlo gli assistenti Stefano Del Giovane di Albano Laziale e Luigi Lanotte di Barletta. Quarto ufficiale sarà Alessandro Di Graci della sezione di Como. Al Var Paolo Mazzoleni di Bergamo, AVAR Davide Imperiale di Genova.

5 precedenti con lui con 1 vittoria (1-0 contro il Sudtirol nei preliminari di Coppa Italia dello scorso agosto), 2 pareggi (lo scorso 18 settembre contro il Cosenza 1-1 e il 30 novembre a Pisa sempre 1-1) e 2 sconfitte (3-2 contro il Gubbio lo scorso anno in Lega Pro e 0-1 in casa contro il Pordenone nel mese di gennaio). Quest’anno 10 presenze in Serie B.