ASCOLI-PERUGIA | DA OGGI AL VIA LA VENDITA BIGLIETTI

Perugia, 6 febbraio 2023 – Dalle ore 16 di oggi saranno in vendita i biglietti per assistere alla partita ASCOLI-PERUGIA, valida per la 24^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma sabato 11 febbraio, alle ore 16:15, al Del Duca di Ascoli. E’ possibile acquistare i biglietti online e nei punti vendita Ticketone.

INFO SETTORE OSPITI: I residenti nella provincia di Perugia potranno acquistare i biglietti esclusivamente per il settore ospiti.

Capienza Settore Ospiti: 900

Termine vendite Ospiti: venerdi 10/2/2023 – ore 19

Prezzo biglietto: €. 20,00

Circuito biglietteria: TicketOne

Percorso tifoseria ospite: Dall’Autostrada A14 uscita San Benedetto del Tronto, poi Raccordo Autostradale 11 (Superstrada Ascoli-Mare) quindi S.S. 4 (Salaria) uscita Rosara. Proseguire in direzione Stadio fino all’area di parcheggio sulla Circonvallazione Nord.

Il biglietto potrà essere presentato all’ingresso sia in formato cartaceo che su smartphone.

Gli utilizzatori dei titoli di accesso si impegnano a rispettare il Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso, nonché a prendere visione ed a rispettare il Regolamento d’uso dello stadio pubblicati sul sito internet ufficiale della società (www.ascolicalcio1898.it).

Prezzi e punti vendita: https://www.ascolicalcio1898.it/prezzi-biglietti-campionato-2022-2023/

ACCREDTI STAMPA: inviare richiesta (le modalità sono indicate nel sito dell’Ascoli) entro le ore 12 di mercoledì 8 febbraio a v.lolli@ascolicalcio1898.it.