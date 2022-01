ASCOLI-PERUGIA | AL VIA LA VENDITA SETTORE OSPITI

Capienza Settore Ospiti: 450 (numero disponibile con misure AntiCovid 50%)

Inizio vendite: Lunedì 31/1/2022 – ore 16 Termine vendite Ospiti: Venerdì 4/2/2022 – ore 19

Prezzo biglietto: € 10,00

Circuito biglietteria: TicketOne (Online e nei Punti Vendita abilitati)

Percorso tifoseria ospite: Dall’Autostrada A14 uscita San Benedetto del Tronto, poi Raccordo Autostradale 11 (Superstrada Ascoli-Mare) quindi S.S. 4 (Salaria) uscita Rosara. Proseguire in direzione Stadio fino all’area di parcheggio sulla Circonvallazione Nord.

MISURE RESTRITTIVE: Vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Perugia limitata al solo settore ospiti.

Sarà consentito l’accesso all’impianto esclusivamente agli spettatori in possesso del Green Pass Rafforzato in corso di validità attestante:

1. l’avvenuta vaccinazione anti-Sars-CoV-2

2. l’avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito all’infezione da Sars-CoV-2

3. l’avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose del vaccino o al termine del ciclo vaccinale.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.

E’ fatto obbligo per tutti di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 (o di qualità superiore).

Gli steward saranno muniti di smartphone per il controllo del Green Pass Rafforzato attraverso l’app “Verifica C19”.

Gli utilizzatori dei titoli di accesso si impegnano a rispettare il Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso, nonché a prendere visione ed a rispettare il Regolamento d’uso dello stadio pubblicati sul sito internet ufficiale della società (www.ascolicalcio1898.it).