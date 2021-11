6-7 NOVEMBRE | RESOCONTO GARE

UNDER 15 FEMMINILE – PERUGIA – LATINA. Seconda gara ufficiale per le ragazze di mister Corradi che questo fine settimana hanno disputato la 3^ giornata del Campionato Nazionale U15 Femminile incontrando il Latina Women, in casa, domenica 7 novembre alle ore 15, con il risultato favorevole di 13 a 0.

Reti di: Maselli (4), Biancalana (2), Tomassini, Galeotti, Bianchi (2), Malerba, Borrini, Mencaroni.

UNDER 14 REGIONALE – squadra A: ATLETICO GUBBIO – PERUGIA (1 – 4). Altro successo per la squadra 2008 di mister Sabatini che sabato pomeriggio ha incontrato in trasferta l’Atletico Gubbio. In rete per la formazione biancorossa Brunori, Meschini, Canini, Giombini.

UNDER 14 REGIONALE – squadra B: PERUGIA – CASTIGLIONE DEL LAGO (1-9). Battuta d’arresto per i ragazzi 2009 di mister Lucarelli che incontrano in casa il Castiglione del Lago, quest’ultimi hanno la meglio sulla formazione biancorossa, sarà spunto per rimettersi in campo al più presto!

Questo sabato e domenica altri momenti di divertimento per i ragazzi e le ragazze della scuola calcio biancorossa impegnati nei campionati; i nostri piccoli campioni e campionesse hanno incontrato:

IN CASA | ESORDIENTI 2010: BASTIA CALCIO; ESORDIENTI 2011: PONTEVECCHIO; PULCINI 2012: PONTEVALLECEPPI; UNDER 12 FEMMINILE: MAGIONE;

IN TARSFERTA | PULCINI 2013: PONTEVALLECEPPI; PRIMI CALCI 2014: MONTEMORCINO; UNDER 10 FEMMINILE: PONTEVECCHIO; PICCOLI AMICI | 2015-2016: PONTEVECCHIO.

Di seguito alcuni scatti delle due giornate di divertimento in cui sono stati protagonisti i nostri ragazzi e ragazze!