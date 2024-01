Firenze, 10 gennaio 2024 – C’è un nuovo partner per le Rappresentative di Lega Pro: è Pantofola d’Oro, storica azienda leader nel suo settore. Pantofola d’Oro è artefice di una storia lunga decenni: campioni come Charles, Cruijff, Rivera, Mazzola, Riva, Conti, Puskass, Garrincha, Falcao e Mancini hanno indossato queste scarpette da calcio.

L’accordo con Pantofola d’Oro, con durata sino al giugno 2025, è stato lanciato stamane in occasione della conferenza stampa tenutasi nella sede di via Jacopo da Diacceto, dove sono intervenuti Matteo Marani presidente di Lega Pro, Kim Williams Chief Executive di Pantofola d’Oro, Daniele Arrigoni Commissario tecnico delle Rappresentative Lega Pro e Stefano Udassi il Capo Delegazione.

“Per me la chiamata della Rappresentativa è stata emozionante come quella della Nazionale. La Serie C mi è rimasta dentro ed è grazie a lei se sono diventato il giocatore che son stato ed ancora oggi guardo prima i risultati della Serie C e poi quelli della Serie A” – Alessandro Diamanti, ex giocatore Rappresentativa Lega Pro e Nazionale maggiore, ha così incoraggiato i ragazzi dell’U15 Serie C NOW ed è stato autore di una piacevole sorpresa in apertura.

“Siamo felici della collaborazione con un partner importante come Pantofola d’Oro. Il fatto che le nostre Rappresentative, da sempre serbatoio di talenti per il calcio che conta come testimoniano i trascorsi di Insigne, Verratti, Fabbian e molti altri, possano essere associate ad un brand così storico, è motivo di soddisfazione” – ha detto il presidente di Lega Pro Matteo Marani. Kim Williams, Chief Executive di Pantofola d’Oro: “Per noi marchio storico, 100% made in Italy, potere legare il nostro prodotto alla Lega Pro è motivo di orgoglio e ci da la possibilità di farci conoscere anche alle nuove generazioni di calciatori con la speranza di portargli fortuna nella loro carriera”.

Pantofola d’Oro apparirà sulle divise da gioco delle Rappresentative di Lega Pro con una patch ad hoc e sul backdrop utilizzato per le interviste realizzate allo staff tecnico e ai calciatori. Inoltre, i giovani della Rappresentativa riceveranno un “voucher convocazione Pantofola d’Oro” che darà diritto ad usufruire di uno sconto e sarà organizzato un evento denominato “Premio miglior calciatore Pantofola d’Oro” riservato ai calciatori della stagione sportiva di ognuna delle tre squadre delle Rappresentative. Infine, saranno premiati da Pantofola d’ Oro anche i capocannonieri dei campionati Primavera 3 e 4.