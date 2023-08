PRIMAVERA | IL SALUTO ISTITUZIONALE DELL’AMMINISTRAZIONE DI BARDONECCHIA

Bardonecchia, 9 agosto 2023 – Prosegue a Bardonecchia il ritiro della squadra Primavera del Perugia.

Ieri il team manager Stefano Ricci ha incontrato, in Comune, il sindaco Chiara Rossetti ed il vice sindaco Vittorio Montabone. Presente anche Mario Difesa della Polisportiva Bardonecchia.

Ricci, a nome di tutta la squadra, ha ringraziato per l’ottima accoglienza a Bardonecchia, sia per quanto riguarda le strutture sportive che per l’ospitalità.

Un buon auspicio per possibili nuove collaborazioni tra il Perugia Calcio e Bardonecchia.

Al termine dell’incontro il team manager ha donato al sindaco Chiara Rossetti la maglia ed il gagliardetto della squadra.

La formazione di mister Formisano continuerà il ritiro fino a domenica 13 agosto.

Sabato 12 amichevole contro il Chisola (Serie D).