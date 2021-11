13-14 NOVEMBRE | RESOCONTO GARE

UNDER 15 FEMMINILE – GUALDO – PERUGIA. Quarta giornata di campionato per le ragazze di mister Corradi che, impegnate questa stagione nel girone A del Campionato Nazionale Femminile, arrivano al terzo successo consecutivo questa volta in casa del Gualdo Women e hanno la meglio sulle avversarie per 12 a 0.

Reti di Bianchi (2), Galeotti (3), Tomassini (2), Maselli (2), Mencaroni (2), Miseria.

UNDER 14 REGIONALE – squadra A: Turno di riposo nel girone B.

UNDER 14 REGIONALE – squadra B: In campo in casa del Castel del Piano i nostri ragazzi esordienti 2009 che per la quarta giornata di campionato rimangono sul risultato di 2-2 al triplice fischio; un bel risultato positivo per i ragazzi che giorno dopo giorno ci emozionano.

In rete Godino, Menchetti.

Questo fine settimana altri momenti di divertimento per i ragazzi e le ragazze della scuola calcio biancorossa:

IN CASA | ESORDIENTI 2010: ANGELANA; PULCINI 2012: PONTEVALLECEPPI; UNDER 10 FEMMINILE: COLOMBELLA; PRIMI CALCI 2014: REAL VIRTUS; PICCOLI AMICI | 2015-2016: OLIMPIA COLLEPEPE PANTALLA

IN TRASFERTA| ESORDIENTI 2011: TORGIANO; PULCINI 2012: MONTEMORCINO; PULCINI 2013: BASTIA CALCIO; UNDER 12 FEMMINILE: DANONE CUP (JESINA E PARMA);

Di seguito alcuni scatti delle due giornate di divertimento in cui sono stati protagonisti i nostri ragazzi e ragazze!