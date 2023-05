Weekend positivo per le giovani ragazze biancorosse. Under 17 avanza nella Coppa Lazio, Under 12 raggiunge la fase nazionale della danone cup

Perugia, 8 maggio 2023 – Weekend positivo per le ragazze del settore giovanile biancorosso impegnate in alcune competizioni.

Nella Coppa Lazio l’Under 17 di Salvatore Cannito (foto di copertina) batte 4-1 le pari età della Gualdo Women ottenendo così la qualificazione alle semifinali. La doppietta di Chiara Riccardi e le reti di Iris Biancalana (in “prestito” per questa giornata dalla Under 15) e Alessia Bacecci consolidano il primo posto nel girone con 10 punti. Ora le semifinali, in attesa di conoscere le avversarie. Gara di andata domenica 14 maggio, ritorno una settimana dopo.

Ancora meglio le ragazze Under 12 del duo Niccolò Boncioli-Lara Chiavoni che ottengono la qualificazione alla fase nazionale della “Danone Cup” rientrando così tra le 16 migliori squadre d’Italia. Dopo aver superato la fase regionale le giovani biancorosse hanno avuto la meglio, allo stadio comunale di Magione, sia sul Gualdo Women sia sulla squadra toscana della Asd Vigor ottenendo così il primo posto nel proprio girone interregionale e qualificandosi alla fase finale in programma a Bologna il prossimo 21 maggio.