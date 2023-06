Weekend positivo per il vivaio biancorosso

Perugia, 5 giugno 2023 – Un altro week-end di importanti successi per il vivaio biancorosso, non solo per la mera classifica ma soprattutto per la crescita dei ragazzi sotto il profilo caratteriale.

Traguardo storico per il Perugia Under 11 (classe 2012) allenati dai mister Diego Valenti e Alessio Marcello che si aggiudicano il prestigioso Memorial Clagluna Torneo Riviera della Versilia, competizione attraverso la quale sono passati tantissimi giocatori di serie A e della nostra nazionale e che nelle sue quindici edizioni passate ha visto trionfare solo squadre blasonate di serie A (Milan, Fiorentina, Lazio ed Empoli). Da oggi nell’albo d’oro comparirà anche il Perugia che ha vinto in finale contro l’Inter (1-0) e si è aggiudicata anche tre premi individuali: miglior portiere Francesco Bussolini; MVP della finale, Agostino Falcini; premio combattività Christian Meyou (in foto di copertina).

Vittoria anche per l’Under 10 (classe 2013) nel Torneo Accademia dello SportCittà di Altopascio. I ragazzi allenati dai mister Anselmo Gambini e Francesco Russo hanno chiuso la competizione con 18 gol fatti e 0 subiti, battendo in finale l’Empoli.

Secondo posto per il Perugia Under 12 (classe 2011) al 10° Torneo Nazionale Sofisport-Asi Cup di San Giuliano Terme. Dopo aver concluso al primo posto il girone eliminatorio, lasciandosi dietro squadre di serie A come Empoli e Atalanta, i ragazzi allenati dai mister Marco Romoli e Filippo Lanterna hanno concluso il girone finale al secondo gradino del podio pur a pari punti con il Pisa a causa dello scontro diretto perso ai calci di rigore. Premio miglior portiere per il grifoncello Jacopo Arcioni.