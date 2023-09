VIVAIO | L’UNDER 9 VINCE LA “MECENATE CUP”

Arezzo, 18 settembre 2023 – Primo impegno stagionale per i piccoli Under 9 del vivaio biancorosso guidati da mister Giacomo Tassini che vincono il torneo “Mecenate Cup” che si è svolto nella giornata odierna ad Arezzo e organizzato dalla locale società Olmoponte Santa Firmina.

Cinque partite senza mai perdere con quattro vittorie e un pareggio contro il Prato. In finale battuto il Montevarchi in un torneo in cui erano presenti anche squadre come Pisa ed Empoli.

Questi i piccoli che hanno portato a casa il torneo:

Mattia Borriello, Ludovico Bianchi, Luca Cuppoloni, Andrea Giovagnotti, Luca Sacco, Edoardo Venarucci, Francesco Vivolo, Mohammed Alì Abouanane.