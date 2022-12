vivaio | emozionante la sfida alla juventus

Perugia, 13 dicembre 2022 – Continuano i test match per le categorie del vivaio del Perugia Calcio che nello scorso weekend hanno affrontato, con tutte le formazioni dall’Under 9 (annata 2014) fino all’Under 14 (annata 2009), i pari età della Juventus presso lo Juventus Training Center di Vinovo. Una bella opportunità di crescita personale e calcistica per gli oltre centro atleti coinvolti nella trasferta di Torino.

“Sicuramente queste esperienze resteranno nella mente dei nostri ragazzi e per questo ringraziamo la società – ha dichiarato il Direttore responsabile del settore giovanile e del vivaio del Perugia, Jacopo Giugliarelli, presente a Torino – vogliamo creare un’emozione in loro e arricchire il proprio bagaglio di esperienza. Vi preannuncio che i prossimi test match saranno contro il Bologna”.

La tappa di Torino contro la Juventus è stata solo l’ultima della serie dopo Milan, Roma, Lazio, Sassuolo e Parma.