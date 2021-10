VIOLA: “VOGLIO MIGLIORARMI PER AIUTARE LA SQUADRA”

Cresciuta nel Perugia dove ha iniziato nelle giovanili dal 2008, nella precedente stagione oltre al suo contributo nel campionato Primavera, Noemi ha esordito anche in Serie B, e vanta nel suo palmares la vittoria dello scudetto Juniores 2018-2019.

“Per questa stagione – riferisce l’attaccante classe 2001 – ho delle buone prospettive, sia singolarmente che per la la squadra. Per quanto mi riguarda spero di migliorare sotto il punto di vista fisico e tecnico per dare più supporto alla squadra e ovviamente per soddisfazione personale. Con la squadra spero di arrivare più in alto possibile in classifica, non sarà facile ma c’è la metteremo tutta. Questo è il nostro obiettivo“.

La calciatrice si è poi soffermata sull’analisi della sua carriera calcistica, vissuta sempre con i colori del Perugia Calcio: “Il momento che ha segnato di più me stessa e la mia carriera è stato quando abbiamo vinto lo scudetto. Una gioia immensa per me e per la squadra. Sono fiera di quello che è stato e spero che gli anni a venire si ripeta. Sono fiduciosa perché il team è molto unito e compatto e vogliamo tutte migliorare e cercare di dare ognuna il massimo.”