Vicenza CF – AC Perugia 4-0

Altavilla Vicentina, 7 marzo 2021 – Si è conclusa 4-0 in favore della squadra di casa la gara disputata oggi alle 15 presso il “Campo Comunale Tavernelle” di Altavilla Vicentina (VI) (gara valida per la 5^ giornata del girone di ritorno di Campionato Serie B femminile).

Giornata negativa per le biancorosse, private di Giulia Piselli a causa di un dolore muscolare accusato in fase di riscaldamento. Nel primo tempo le venete si portano subito in vantaggio con la doppietta di Yeboaa in rete al 13′ e al 42′. L’attaccante vicentina nella gara di andata a Perugia aveva già segnato due gol, in una partita terminata con lo stesso risultato. Nella ripresa chiudono definitivamente il match le reti di Cattuzzo al 63′ e di Larocca al 66′.

Rammarico e voglia di tornare alle valide prestazioni viste nelle precedenti gare, nelle parole del tecnico Luciano Mancini: “Una giornata pessima, dopo partite di buon livello. Ora dobbiamo subito ritrovare le energie e tutte quelle componenti che ci hanno permesso di mettere in campo, nelle precedenti giornate, prestazioni positive. L’esperienza, in un campionato come questo, fa la differenza e in gare come quella di oggi la discrepanza fra le due formazioni è stata evidente. Abbiamo cercato di fare il possibile, accettiamo il risultato e guardiamo subito a domenica prossima con il giusto desiderio di riscattarci”.

Prossimo impegno: domenica 14 marzo recupero casalingo della 15^ giornata di campionato contro il Brescia CF.