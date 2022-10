VERSO REGGIO | PROSEGUE LA PREPARAZIONE AD ELLERA

Perugia, 19 ottobre 2022 – Prosegue la marcia di avvicinamento del gruppo biancorosso alla gara contro la Reggina (sabato 22 ore 14 al Granillo).

Come già avvenuto da alcuni giorni a questa parte seduta mattutina che si è svolta sul campo dell’Ellera Calcio in virtù dei lavori che stanno interessando il campo centrale del centro sportivo “Paolo Rossi”.

Per giovedì è in programma una seduta mattutina al Curi a porte chiuse a cui farà seguito la partenza anticipata per il ritiro di Reggio Calabria pertanto non si terrà la tradizionale conferenza stampa pre gara.

(foto di repertorio)