Perugia, 8 marzo 2021 – Dopo la gara di Padova il gruppo biancorosso si è ritrovato questa mattina per preparare la sfida di mercoledì a Cesena, la prima delle due gare da recuperare (mercoledì 10 marzo ore 15 “Orogel Stadium Dino Manuzzi”).

Per chi è sceso in campo ieri lavoro defaticante mentre per il resto del gruppo palestra.

Martedì è già tempo di rifinitura e nel pomeriggio partenza per Cesena.