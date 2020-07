Venezia-Perugia, i precedenti

Sono 13 i precedenti fra Venezia e Perugia giocati in laguna. Il primo è un successo del Perugia per 0-3: è il 28 ottobre 1933 e il club veneto era denominato “Serenessima”. Il 10 marzo 1935, invece, i padroni di casa si impongono 2-0. La partita non si gioca più per altri 33 anni fino al 14 gennaio 1968, quando il match termina a reti inviolate.

Passano altri 26 anni e il 6 novembre 1994 il Venezia batte 2-0 gli umbri. Vincono i venenti anche il 23 dicembre 1995 (3-1), il 20 settembre 1997 (2-0) e il primo Venezia-Perugia in seria A, match del 21 febbraio 1999 concluso 2-1. Il 5 marzo 2000 Amoruso e Cappioli mettono la firma sull’1-2 per il Perugia mentre la vittoria esterna del 14 aprile 2002 arriva grazie alle reti di Baiocco e Bazzani in quello che è l’ultimo incontro fra le due squadre nella massima serie. Il 30 aprile 2005 i Grifoni vincono con uno spettacolare 2-4 targato Baiocco, Floro Flores, Stendardo e Milanese.

Nella stagione 17/18 le due squadre tornano ad affrontarsi dopo 12 anni e i padroni di casa si impongono 1-0. Il penultimo Venezia-Perugia è il turno preliminare dei play-off del 3 giugno 2018 vinto dai veneti 3-0. L’ultima sfida invece risale al 27 febbraio 2019 e il Grifo si impone 2-3 grazie ai gol di Sadiq, Verre e Melchiorri.