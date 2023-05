VENEZIA-PERUGIA | I NUMERI DELLA SFIDA

ll Perugia nella 37^ giornata del campionato di Serie B 2022-2023 affronterà il Venezia di mister Paolo Vanoli, gara in programma sabato 13 maggio allo stadio “Penzo”. Calcio d’inizio alle ore 14.

Sarà il signor Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco a dirigere la gara. A coadiuvarlo gli assistenti Davide Moro di Schio e Alex Cavallina di Parma. Quarto ufficiale sarà Enrico Maggio della sezione di Lodi. Al VAR Luca Banti di Livorno, AVAR Salvatore Longo di Paola.

Venezia e Perugia non hanno pareggiato alcuna delle ultime cinque sfide in Serie B: due successi veneti e tre umbri nel parziale, incluso quello della gara di andata (2-1, 19 dicembre 2022).

Il Venezia ha vinto cinque delle ultime sette gare casalinghe contro il Perugia in Serie B (2P), andando sempre a segno in questo parziale (media di 2.1 gol realizzati a partita).

Dall’inizio della 30a giornata, solo il Genoa (17) ha raccolto più punti del Venezia (16) in Serie B, con i veneti che nel periodo sono la squadra che in assoluto ha segnato più gol (17).

Il Perugia ha collezionato solo due punti nelle ultime sei gare in Serie B (2N, 4P), con un punteggio aggregato di 2-12.

Il Venezia ha vinto tutte le ultime tre partite casalinghe in Serie B, segnando sempre almeno tre reti: i lagunari non hanno mai realizzato più di due gol per quattro gare interne di fila nel campionato cadetto.

Solo il Frosinone (44) ha tentato più tiri del Venezia (41) a seguito di un recupero palla offensivo (ossia entro massimo 40 metri dalla porta avversaria) in questo campionato.

Il Perugia ha effettuato 25 attacchi in contropiede in questa Serie B, solo Frosinone (39) e Palermo (31) ne hanno registrati di più finora.

A partire da inizio aprile, nessun giocatore nei maggiori cinque campionati europei e rispettive seconde divisioni ha segnato più gol di Joel Pohjanpalo del Venezia: otto reti in sei presenze nel periodo.

Dennis Johnsen salterà il match contro il Perugia per squalifica. Con lui in campo, i lagunari hanno vinto il 34% delle partite di questo campionato, per una media punti di 1.3; senza di lui, invece, la percentuale di vittorie scende al 25% (1 punto di media a match).

Il Venezia è l’unica squadra contro cui Francesco Lisi ha segnato più di un gol in Serie B (due), inclusa la rete nella gara di andata vinta dal Perugia per 2-1 lo scorso 19 dicembre.

Paolo Bartolomei guida la classifica dei tiri senza segnare nessun gol con 33 tentativi, a pari merito con Karic del Benevento.

Il Perugia con 10 gol subiti su palla inattiva è terza in tutta la Serie B, il Venezia invece è sesto con 12 gol subiti.

Attenzione al secondo tempo: il Venezia infatti è la seconda squadra in tutta la B ad aver segnato più gol (29) nella seconda frazione di gioco (primo il Frosinone con 36), il Perugia è 14^ con 19 reti.

LA PARTITA IN DIRETTA TV

Sky Sport, Dazn ed Helbiz Live.