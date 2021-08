VANIA PEVERINI ALLA GUIDA DELLA SQUADRA FEMMINILE

“Le mie aspettative – riferisce la Peverini– sono quelle di vedere una crescita costante nelle ragazze, creare un gruppo unito e una buona coesione sin da subito, per affrontare ogni sfida con coraggio, a viso aperto e mettendoci in gioco in un girone molto difficile. Cercherò di creare tutte quelle condizioni tali da avere una squadra motivata e motivante. Oltre alla coesione, chiederò alle ragazze spirito di iniziativa e tanta voglia di mettersi in gioco, sia misurandosi con loro stesse che nei confronti del gruppo“.

L’allenatrice si è poi soffermata sull’analisi della rosa di quest’anno: “Abbiamo un gruppo di ragazze molto giovani ed “inesplose”, dove è possibile toccare con mano grandi capacità e potenzialità che cercheremo di coltivare al meglio, chiedendo alle giocatrici solo fiducia nel lavoro, che sappiamo essere il fattore che più ripaga a lungo termine. Il gruppo è composto da ragazze che hanno già avuto esperienze di serie A e serie B, mentre altre faranno il loro debutto in un campionato di alto livello solo quest’anno, e sarà per tutti una bella sfida. Ciò che mi incoraggia molto è che faremo questo cammino insieme, partendo da una buona base costituita l’anno precedente, a cui abbiamo aggiunto degli innesti di qualità molto importanti, che andranno a completare una rosa giovane ma brillante”.

La Società augura al nuovo mister un buon lavoro.