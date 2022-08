UNDER 17, AL VIA IL PRE-RADUNO DEI GIOVANI BIANCOROSSI

Perugia, 10 agosto 2022 – Al via anche la formazione Under 17 dell’AC Perugia Calcio che da due giorni ha iniziato gli allenamenti presso il centro sportivo “Paolo Rossi” di Perugia per un pre-raduno che proseguirà fino 13 agosto sotto la guida del neo tecnico Giacomo Del Bene coadiuvato dal vice Alessandro Nasini.